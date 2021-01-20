В распределение обязанностей между заместителями губернатора внесены изменения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о внесении изменений в распределение обязанностей между своими заместителями. Документ уточняет сферы ответственности вице-губернаторов и перечни органов власти, деятельность которых курирует каждый из них.

Согласно распоряжению, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко координирует работу своих коллег – заместителей губернатора, контролирует деятельность правительства региона в сфере правовых отношений и законотворчества, охраны здоровья населения, информационных технологий, архитектуры, градостроительства и благоустройства, закупок, проектной деятельности. Первый замгубернатора является куратором Министерства здравоохранения, Министерства цифрового развития, министерства юстиции, Министерства градостроительства и благоустройства, комитета по конкурентной политике Мурманской области.

Экономический блок находится в ведении Ольги Кузнецовой. Она также отвечает за направления работы, связанные с арктической повесткой, такие как инвестиционная активность в рамках АЗРФ и ТОР «Столица Арктики», реализация крупных проектов и касающихся Мурмана пунктов Стратегии развития Арктики. Вице-губернатор осуществляет координацию работы в сфере экономического развития, предпринимательства, налогов, агропромышленного комплекса, а также туризма, водного и воздушного транспорта, управления государственным имуществом, международных и межрегиональных связей. Ольга Кузнецова является куратором Министерства экономического развития, министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства (за исключением сферы рыбохозяйственного комплекса), министерства транспорта и дорожного хозяйства (в сфере водного и воздушного транспорта, а также проекта комплексной модернизации Мурманского транспортного узла), министерства имущественных отношений, комитета по туризму.

В зону ответственности Елены Дягилевой входят финансы и бюджет, социальная политика, трудовые отношения и занятость населения, образование и наука, культура и искусство, спорт и молодёжная политика. Под её непосредственным контролем находится работа Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства труда и социального развития, Министерства культуры, Министерства спорта и молодёжной политики.

Владимир Евменьков отвечает за блок внутренней политики, в том числе за взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями, муниципалитетами, территориальными органами федеральных органов власти, военными и другими силовыми структурами, а также за информационное обеспечение деятельности губернатора и правительства Мурманской области и реализацию в регионе национальной политики, в частности, работу с коренными малочисленными народами Севера. Курирует деятельность Министерства внутренней политики, министерства информационной политики, комитета по обеспечению безопасности населения (в сфере взаимодействия с федеральными органами власти, правоохранительными и судебными органами, военными организациями). Является представителем губернатора Мурманской области на территории муниципального образования г. Мурманск.

Строительство и жилищная сфера – поле деятельности Владислава Сандурского, который совмещает обязанности заместителя губернатора с непосредственным руководством министерством строительства региона.

В зоне ответственности Юрия Сердечкина – энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный и железнодорожный транспорт, дороги, тарифная политика. Он курирует Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и дорожного хозяйства (кроме вопросов водного и воздушного транспорта, а также проекта комплексной модернизации Мурманского транспортного узла), комитет по тарифному регулированию.

В ведении Дмитрия Филиппова – вопросы обеспечения безопасности населения (в том числе пожарной безопасности, защиты от ЧС, антинаркотической политики, мобилизационной подготовки и профилактики терроризма), рыбного хозяйства, ветеринарии, природных ресурсов и экологии. Вице-губернатор контролирует деятельность Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства (в сфере рыбохозяйственного комплекса), комитета по ветеринарии, комитета по обеспечению безопасности населения (кроме организации деятельности областной антитеррористической комиссии и вопросов взаимодействия с федеральными органами власти, правоохранительными и судебными органами, военными организациями).

Распоряжение вступило в силу 18 января 2021 года, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.