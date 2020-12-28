В район поисковой операции в Баренцевом море вылетел самолёт Ил-38

Северный флот направил самолёт Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море, где утром затонуло рыболовное судно «Онега». Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Противолодочный самолёт морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил вылетел в район Баренцева моря, где сегодня утром затонуло рыболовное судно «Онега», - сказали в военном ведомстве. По данным министерства, на борту самолёта находится спасательное оборудование, предназначенное для спасения терпящих бедствие на море.

«В настоящее время в районе поисковой операции применение авиации осложняется коротким световым днём и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте трагедии достигает 4 метров, температура воздуха - минус 20 градусов», - уточнили в Минобороны.

А вот информацию об одном погибшем члене экипажа с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна не подтверждается, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин. «Нет, эта информация (об одном погибшем) пока не подтверждена, была она ошибочной. О погибших говорить пока рано, людей ищут, в любом случае будем надеяться на лучший исход. Двое тех, что спасли из 19 человек, 17 человек мы ещё ищем», - приводит ТАСС слова Бахтина.