В районах населённых пунктов Кураховка и Михайловка ДНР уничтожено два склада боеприпасов ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 3 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Также в районе населённого пункта Благодатовка Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

За сутки на данном направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

Кроме того, в районах населённых пунктов Кураховка и Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Левадное, Марфополь и Луговское Запорожской области.

Потери противника на данном направлении за сутки составили более 20 украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Кроме того, в районах населённых пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка Херсонской области поражены три склада с боеприпасами ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс «NASAMS» производства Норвегии.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Котляровка Харьковской области, Никольское, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Куземовка, Кременная Луганской Народной Республики, а также Голая Пристань Херсонской области».

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