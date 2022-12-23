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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.22 09:00

В районах н.п. Артемовск ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очаков Николаевской области уничтожено три склада боеприпасов ВСУ

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Министерства обороны Российской Федерации 22 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате нанесения поражения по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в ходе огневого налёта российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населённых пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах.

В районе населённого пункта Веселое Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы. В районе населённого пункта Птичье Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777. В районах населённых пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Очаков Николаевской области уничтожено три склада боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» в районах населённых пунктов Бердычи и Красноармейск Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населённого пункта Доброполье Донецкой народной республики уничтожен украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Володино, Торское и Войковский Донецкой Народной Республики.

Также перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Попасная и Бараниковка Луганской Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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