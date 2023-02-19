В районах н.п. Авдеевка и Красногоровка ДНР уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск. За сутки уничтожены до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 18 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжалось проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобождён населенный пункт Гряниковка Харьковской области.

Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены свыше ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск.

За сутки уничтожены до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика». Также в районах населённых пунктов Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожено три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области.

Потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Угледар уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лиман Второй Харьковской области, Меловатка, Нижняя Дуванка, Голиково, Рубежное, Червонопоповка, Коломыйчиха Луганской Народной Республики и Геройское Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 385 самолётов, 210 вертолётов, 3172 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7915 танков и других боевых бронированных машин, 1028 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники».

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