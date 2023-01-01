В районах н.п. Богатырь ДНР и Каменское Запорожской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 31 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трём ротным тактическим группам ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

а Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены более 80 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населённый пункт Дорожнянка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражено три пункта временной дислокации иностранных наёмников в районах населённых пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.

В районе населённого пункта Федоровка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районах населённых пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Весёлое Донецкой Народной Республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районах населённых пунктов Богатырь Донецкой Народной Республики и Каменское Запорожской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населённого пункта Константиновка уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS», две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», а также самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», с которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк и других населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожено четыре артиллерийские системы М777 производства США.

В районе населённого пункта Серебрянка Луганской Народной Республики уничтожена самоходная гаубица «Dana» чешского производства.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики сбито два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Бараниковка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Константиновка Херсонской области».

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31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Фото: https://vk.com/mil