В ходе боевых действий на Донецком направлениив в течение суток уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 5 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено девять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Всего в ходе боевых действий в течение суток уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б». Также, в районе населённого пункта Невельское Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

На Краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В районах населённых пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, Кузьмино и Червонопоповка Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, в районах населённых пунктов Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток», огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено пять атак ВСУ силами до мотопехотной роты в направлении населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области поражены скопления живой силы противника. Также, в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Жеребянки Запорожской области. В районах населённых пунктов Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

Кроме того, в районах населённых пунктов Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 300 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

Также в районе населённого пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах.

В районах населённых пунктов Дружковка и Максимовка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Также, в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики, Калиновка Луганской Народной Республики, Таволжанка Харьковской области, Любимовка и Самойловка Запорожской области».

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