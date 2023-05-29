В районах н.п. Георгиевка и Краматорск ДНР уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы «Лиман»

Министерство обороны Российской Федерации 28 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа. Кроме того, в районах населённых пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого «иностранного легиона».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Торское, Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. За сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. В районах населённых пунктов Георгиевка и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы «Лиман».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное Донецкой Народной Республики. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.

В районе населённого пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населённого пункта Степовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены до 10 украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражено 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

В районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Новоандреевка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. В районе города Богодухов Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное Донецкой Народной Республики».

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