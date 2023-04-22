В районах н.п. Гуляйполе и Полтавка Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ

Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолётовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 69 огневых задач. За прошедшие сутки уничтожены до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 21 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка и Першотравневое Харьковской области. В районах населённых пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолётовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 69 огневых задач. За прошедшие сутки уничтожены до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Гуляйполе и Полтавка Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135-ти районах.

В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Опытное Донецкой Народной Республики, Решетиловское Запорожской области и Каховка Херсонской области».

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