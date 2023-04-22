Нас удивляют братья наши меньшие: слон-футболист, редкий ушастый гриф и гигантские кроликиВ Мурманске пройдёт торжественный митинг в рамках патриотического проекта «НАША ВЕЛИКАЯ РОДИНА»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.04.23 09:00

В районах н.п. Гуляйполе и Полтавка Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ

Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолётовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 69 огневых задач. За прошедшие сутки уничтожены до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 21 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка и Першотравневое Харьковской области. В районах населённых пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолётовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 69 огневых задач. За прошедшие сутки уничтожены до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Гуляйполе и Полтавка Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135-ти районах.

В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Опытное Донецкой Народной Республики, Решетиловское Запорожской области и Каховка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Художественный фильм (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро теряет 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика