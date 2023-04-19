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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.23 09:00

В районах н.п. Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области уничтожено два склада топлива для украинской военной техники

Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолётовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наёмников.

Министерство обороны Российской Федерации ХХ АПРЕЛЯ опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходных гаубицы М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовск. Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолётовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наёмников.

Кроме того, уничтожена одна украинская боевая машина пехоты, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Новополь Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Полтавка Запорожской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населённых пунктов Гуляйполе и Червоная Криница Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126-ти районах.

В районах населённых пунктов Терны и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

В районах населённых пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области уничтожены два склада топлива для украинской военной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка Луганской Народной Республики.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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