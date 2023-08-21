В районах н.п. Константиновка и Ивано-Дарьевка ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 20 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера «Stryker», три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы: FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районах населённых пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ. В результате боев уничтожены более 130 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений «Западной» группировки войск успешно отражено шесть атак противника, в районах населённых пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражено три атаки противника в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. В течение суток уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также, в районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражена живая сила и военная техника в 153-х районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также сбита противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожено двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новопетриковка, Зайцево, Яковлевка, Павловка, Семигорье Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области, Каменка, Новоалексеевка Херсонской области и Лисичанск Луганской Народной Республики».

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