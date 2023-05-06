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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.23 09:00

В районах н.п. Краматорск и Авдеевка ДНР уничтожено два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ

За сутки уничтожены до трёхсот украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Министерство обороны Российской Федерации 5 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области.

В районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а таже одна артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 6 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В районе населённого пункта Петровское Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка и Красное Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.

Авиацией на данном направлении совершено семь самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач.

В районах населённых пунктов Краматорск и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

За сутки уничтожены до трёхсот украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Водяное, Угледар Донецкой Народной Республики, Малиновка, Червоное и Новоданиловка Запорожской области.

В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки на данных направлениях потери противника составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, пятнадцать боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожено два самолёта Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Токаревка, Ольшана Харьковской области, Троицкое Луганской Народной Республики, Ивановка Донецкой Народной Республики, Лесное и Малая Белозерка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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