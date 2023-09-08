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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.23 09:00

В районах н.п. Красное и Новомихайловка ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ

На Донецком направлении противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 7 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии в течение прошедших суток отражено четырнадцать атак ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы: FH-70 производства Великобритании, «Мста-Б» и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражено четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 25 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, на острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.

В районе населённого пункта Любимовка Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300пс.

В районах населённых пунктов Красное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также управляемая авиабомба «JDAM». Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской Народной Республики, Спорное, Водяное Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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