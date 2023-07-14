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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.23 09:00

В районах н.п. Курдюмовка и Ямполь ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны

В ходе боевых действий на Донецком направлении потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30». Кроме того, в районе населённого пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 13 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В течение суток вооружённые силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении в результате мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены шестнадцать атак противника в районах населённых пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30». Кроме того, в районе населённого пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Кармазиновка и Кузьмино Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики отражены три атаки противника. За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30».

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населённых пунктов Ровнополь и Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Пятихатки Запорожской области, а также отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях составили более 180 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка AS90 «Braveheart» производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», три орудия «Д-20», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также одна боевая машина РСЗО «Град».

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Лиман Первый Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица «Д-20», а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96-ти районах.

В районах населённых пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.

 Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Любимовка, Урожайное Запорожской области, Петровское, Яковлевка, Соледар, Зайцево Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Чевонопоповка и Кременная Луганской Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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