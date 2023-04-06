В районах н.п. Ласточкино и Новомихайловка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наёмников.

Министерство обороны Российской Федерации 5 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка Луганской Народной Республики, Масютовка и Першотравневое Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» сорвана контратака противника в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наёмников.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Новополь Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Владимировка, Мирное и Никольское. За сутки на данных направлениях уничтожены до 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. В районах населённых пунктов Ласточкино и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Также, в течение суток уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое Донецкой Народной рРеспублики, Мирное, Щербаки, Чубаревка Запорожской области, Великая Лепетиха Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Варваровка и Кудряшовка Луганской Народной Республики».

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