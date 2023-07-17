В районах н.п. Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 16 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении в результате слаженных и профессиональных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены пятнадцать атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Нововодяное, Макеевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Голиково и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожены до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Также, в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили: до 260 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области.

В районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, в районе населённого пункта Молодёжное Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200. Кроме того, уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Пилиповка Луганской Народной Республики, Триполье Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка Запорожской области, а также Новая Каховка Херсонской области».

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