На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожены более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 27 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. В районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В течение суток на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожены более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольское Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Также, в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Степовое Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражено 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах. В районах населённых пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow», девятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и две противорадиолокационные ракеты «HARM». Кроме того, уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Затишное, Кременная, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кременец, Ясное Донецкой Народной Республики, Пологи и Ремовка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолётов, 235 вертолётов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники».

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