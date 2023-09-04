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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.23 09:00

В районах н.п. Новоселовка, Червоная Криница и Орехов Запорожской области уничтожено три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 3 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью ВКС России нанесён групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василевка и Зализнянское Донецкой Народной Республики, а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Веселое и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев на данном направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Также, штурмовой, армейской авиацией и тяжёлыми огнемётными системами западнее населённого пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.  Потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30. Кроме того, в районах населённых пунктов Новоселовка, Червоная Криница и Орехов Запорожской области уничтожено три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Свердловка, Сергеевка Луганской Народной Республики, Двуречная, Берестовое и Бударки Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. Также, в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики, Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Уничтожены свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также, в районах населённых пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожено два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 119-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США. Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Берестовое, Новобахмутовка, Парасковиевка, Новомихайловка, Гольмовский Донецкой Народной Республики, Переможное, Чубаревка, Новое, Очеретоватое Запорожской области, Владимировка, Золотаревка, Белогоровка, Шипиловка, Николаевка Луганской Народной Республики».

 

Фото: https://vk.com/mil

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