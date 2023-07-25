В районах н.п. Орехов и Малая Токмачка Запорожской области уничтожены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ

На Краснолиманском направлении потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 24 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая Гора и Дылеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 160 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «FH-70» производства Великобритании, а также самоходная гаубица «Гвоздика». В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» отражены пять атак противника в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Кармазиновка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов и Пятихатки Запорожской области. В районе населённого пункта Мирное Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Также, в районе населённого пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области. Уничтожены до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Крахмальное Харьковской области.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Также, в районе населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.

В районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики поражён узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в районах населённых пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Коломыйчиха, Куземовка, Тополевка, Кременная, Ковалевка Луганской Народной Республики, Березовое, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Зеленый Гай, Пятихатки Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil