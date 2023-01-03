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Мурманская область. Арктика (16+)03.01.23 09:00

В районах н.п. Орехов, Малиновка и Зализничное Запорожской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населённых пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожены более 70 иностранных наёмников, более 100 ранены.

Министерство обороны Российской Федерации 2 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населённых пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожены более 70 иностранных наёмников, более 100 ранены.

На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и два пикапа.

На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожены более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражено 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92-х районах.

В районах населённых пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное Запорожской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны. В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица».

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Часов Яр и Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожено на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США. В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населённых пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.

…Киевским режимом нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных Сил в районе населённого пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты.

В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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