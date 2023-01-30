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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.23 09:00

В районах н.п. Пречистовка и Угледар ДНР уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери украинских военнослужащих за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

Министерство обороны Российской Федерации 29 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

В районах населённых пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и самоходная гаубица «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады национальной гвардии в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Курахово и Антоновка Донецкой Народной Республики.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

Также уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США «Paladin» и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области.

В районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

На Херсонском направлении в районе города Херсон и населённого пункта Новоалександровка Херсонской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143-х районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населённых пунктов Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск Донецкой Народной Республики и Чаплинка Херсонской области.

Кроме того, в районе насёленного пункта Новый Свет Донецкой Народной Республики сбита противорадиолокационная ракета производства США «HARM».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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