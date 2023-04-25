В районах н.п. Равнополье и Вольнянск Запорожской области поражено два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны

За сутки на данном направлении уничтожены более 280 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 24 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области.

В районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.

Кроме того, в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской Народной Республики,Терны и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Также в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов. За сутки авиацией в данном районе совершено восемь самолётовылетов, артиллерией группировки выполнено 76 огневых задач.

В районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника. За сутки на данном направлении уничтожены более 280 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области. В районах населённых пунктов Новоселка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Кроме того, в районах населённых пунктов Равнополье и Вольнянск Запорожской области поражено два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126-ти районах.

В районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

В районах населённых пунктов Орехов и Каменское Запорожской области поражено два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито тридцать восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое Харьковской области,Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная Луганской Народной Республики, Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Шевченко, Ульяновка Запорожской области, Песчаное, Голая Пристань и Каиры Херсонской области».

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