На Донецком направлении в ходе боев уничтожены более 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 20 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска Одесской области. Кроме того, в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В течение суток вооружённые силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражено 16 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Часов Яр и Дылеевка Донецкой Народной Республики.

В ходе боев уничтожены более 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б». Кроме того, в районах населённых пунктов Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск уничтожена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Молчаново, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» в течение суток отражено две атаки противника северо-западнее населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. За сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями группировки войск «Восток» отражено две атаки противника в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Также, в районах населённых пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

На Запорожском направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка и Лобковое Запорожской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Чаривное и Мирное Запорожской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данных направлениях составили до 170 украинских военнослужащих, шесть танков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 103-х районах.

В районах населённых пунктов Авдеевка и Торское Донецкой Народной Республики поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Токаревка Харьковской области, Залиман Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Старомлыновка, Орлинское, Васильевка Донецкой Народной Республики, Водяное, Константиновка, Токмак Запорожской области, Новая Каховка и Подстепное Херсонской области».

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