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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.23 09:00

В районах н.п. Серебрянка и Дроновка ДНР поражено два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ

На Запорожском направлении за сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, орудие Д-30, три гаубицы М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 23 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение. Активными действиями российских подразделений при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. За сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, орудие Д-30, три гаубицы М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки штурмовых отрядов 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 145 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.

Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В районах населённых пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражено два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Шипиловка, Приволье, Макеевка Луганской Народной Республики, Берестовое, Курдюмовка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Любимовка, Мирное и Инженерное Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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