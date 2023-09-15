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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.23 09:00

В районах н.п. Серебрянка и Красный Лиман ДНР поражено два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины

На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 350-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 14 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 350-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районах населённых пунктов Берестовое и Тихое Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах. Кроме того, в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В районах населённых пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражено два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

В районе населённого пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, за сутки уничтожены и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Тополевка Луганской Народной Республики, Пески, Василевка, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Новофедоровка, Васильевка Запорожской области, а также Алешки и Новая Каховка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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