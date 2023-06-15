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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 09:00

В районах н.п. Северск Малый и Часов Яр ДНР уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ

Всего за прошедшие сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 14 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута.

В течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике.

Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.

На Времевском выступе в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырёх танков и 11-ти боевых бронированных машин. В ходе боевых действий уничтожено четыре танка и семь боевых бронированных машин противника. В районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери противника составили пять танков и пять боевых бронированных машин.

В районах населённых пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики, Левадное Запорожской области и совхоза «Октябрь» подразделениями российских войск подбито пять танков противника.

На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Жеребянки Запорожской области. Всего за прошедшие сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Кроме того, в районе населённого пункта Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в районах населённых пунктов Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики успешно отражены две атаки противника. В ходе боев потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также две гаубицы Д-20.

В районах населённых пунктов Северск Малый и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

За сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, девять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.

В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области и Валерьяновка Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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