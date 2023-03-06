В районах н.п. Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 0 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии «Западной» группировки войск в районах населённых пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.

В районах населённых пунктов Тоненькое и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20.

В районе населённого пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Кроме того, в районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207-ми районах.

В районе населённого пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В районах населённых пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ.

В районе населённого пункта Марьевка Запорожской области поражён командный пункт националистического полка «Азов»*.

Кроме того, в районах населённых пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка Донецкой Народной Республики, Кременная, Петровское и Залиман Луганской Народной Республики».

* - полк «Азов» официально признан неонацистской экстремистской организацией.

Фото и видео: https://vk.com/mil