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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.23 09:00

В районах н.п. Угледар и Катериновка ДНР уничтожено два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

Министерство обороны Российской Федерации 31 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Благодатное Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции «Caesar», артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица «МСТА-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар, а также 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Новополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, в районах населённых пунктов Угледар и Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населённых пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Также уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское, Владимировка Луганской Народной Республики и Белогрудово Херсонской области,

Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США в районах населённых пунктов Златоустовка Донецкой Народной Республики и Скадовск Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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