В районах н.п. Верхнекаменское и Краматорск ДНР уничтожено два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ

На Донецком направлении за сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 8 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части города Артемовск Донецкой Народной Республики. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолётовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.

За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

Также, в районах населённых пунктов Верхнекаменское и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

◽ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Шевченко, Времевка Донецкой Народной Республики, Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

Кроме того, в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Кирово Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107-ми районах.

В районе населённого пункта Балаклея Харьковской области поражён склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное, Кременная Луганской Народной Республики, Кирилловка, Петровское, Егоровка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области и Песчановка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil