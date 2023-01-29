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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.23 09:00

В районах н.п. Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 28 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки на данном направлении уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, установка РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», артиллерийская система М-777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области.

В районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Никольское Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.

Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах города Донецк и населенного пункта Валерьяновка Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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