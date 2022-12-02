В районах н.п. Вольное Поле ДНР и Орехов Запорожской области уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ

На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 1 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, огнём артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трём пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики, а также 85-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» с боекомплектом и экипажем. В районах населённых пунктов Кривая Лука и Марково Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах населённых пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и города Донецк.

Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Новое Запорожской области, Зеленый Гай и Ждановка Донецкой Народной Республики».

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