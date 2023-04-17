В районах н.п. Ямполовка ДНР и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны Украины

Министерство обороны Российской Федерации 16 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Новоселовское и Куземовка Луганской Народной Республики, Масютовка Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населённых пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождено два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Малоильиновка, а также 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Сакко и Ванцетти Донецкой Народной Республики. В течение суток авиацией в данном районе совершенно 6 самолётовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО «Ураган».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Угледар и Новоселка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 45 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах. В районах населённых пунктах Ямполовка Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM». Кроме того, уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Егоровка, Никольское и Терны Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики».

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