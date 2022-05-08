В районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области Украины уничтожено крупное скопление вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 7 мая высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожено крупное скопление вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады ВСУ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 26 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники.

В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолёта Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражён 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 154 самолёта, 115 вертолётов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники».

А в это время Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами тщательно фиксирует многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к своему народу:

в населённых пунктах Северск и Серебрянка Донецкой Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных Сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию. Иностранные и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъёмку постановочных «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими, для последующего их опубликования в украинских и мировых СМИ после освобождения этих городов Вооруженными силами России;

в Покровском районе Донецкой Народной Республики украинскими вооружёнными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск».

В случае реализации данного циничного «сценария» в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.

Из-за отсутствия необходимого объёма воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что вызовет перебои с электроснабжением на большей части Донецкой Народной Республики, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. После схода воды, на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населенных пунктов (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведёт к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Покровском и прилегающих районах.

Кроме того, 8 мая 2022 г. в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественно войне 1941–1945 гг.) в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбира-тельных ракетных ударах. С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР «Точка-У» по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске.

Данные провокации украинских властей, готовящиеся с полного одобрения западных кураторов, демонстрируют полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан.

Фото: https://vk.com/mil