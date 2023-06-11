В районе Артемовска ДНР активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника

Общие потери украинских войск на Времевском выступе за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре «Leopard», 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских «Bradley», 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции.

Министерство обороны Российской Федерации 10 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населённых пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники ВСУ.

На Времевском выступе, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населённых пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики. Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки противника отражены. Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре «Leopard», 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских «Bradley», 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции.

В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населённых пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка Донецкой Народной Республики. Вклинения противника в нашу оборону не допущено. В ходе боев на данном направлении уничтожены до 230 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новомлынск, Синьковка и Орлянка Харьковской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение прошедших суток на данном направлении уничтожены до 65 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское, Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Krab», «Гвоздика» и «Акация», а также гаубица Д-20. В районе населённого пункта Петровское Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, в районе населённого пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.

В районах населённых пунктов Рай-Александровка Донецкой Народной Республики и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Платоновка Донецкой Народной Республики, сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено две крылатые ракеты «Storm Shadow», и десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Кирилловка, Владимировка Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики и Песчаное Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолёт, 238 вертолётов, 4563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9841 танк и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10856 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil