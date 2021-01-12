В районе Белокаменки перекроют дорогу

12 января с 12.30 до 13.30 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск в районе с. Белокаменка (км 13+800 – км 14+400).