В районе Белокаменки планируется кратковременное перекрытие движения автотранспорта

Сергей Самойленко А ветеран труда федерального значения имеет право на карту городской поддержки и если да, то где ее получить? *** В положении о городской карте говорится о ветеранах труда Мурманской области. Но Вам Комментарий к новости: Проект «Городская карта поддержки» поддержал новый участник

Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ Комментарий к новости: Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов