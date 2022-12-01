В районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица»

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населённые пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 30 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населённые пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

На Купянском направлении противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. Огнеё артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трёх ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157-ми районах.

В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня «HIMARS», MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

В районах населённых пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В населённом пункте Торецк Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражён взвод артиллерийских систем М777 производства США.

В районе населённого пункта Приморское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Артемовск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Голиково, Житловка Луганской Народной Республики, Приютное и Сладкая Балка Запорожской области.

Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Мостки Луганской Народной Республики, Мелитополь Запорожской области, Амвросиевка, Дебальцево Донецкой Народной Республики, а также реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Покровка Донецкой Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil