Россияне с 2024 года смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги», но завтра, 1 декабря, истекает срок уплаты налогов за 2021 годВ регионе определены сроки реагирования на заявки на отлов животных без владельцев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 09:00

В районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица»

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населённые пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 30 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населённые пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

На Купянском направлении противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. Огнеё артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трёх ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157-ми районах.

В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня «HIMARS», MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

В районах населённых пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В населённом пункте Торецк Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражён взвод артиллерийских систем М777 производства США.

В районе населённого пункта Приморское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Артемовск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Голиково, Житловка Луганской Народной Республики, Приютное и Сладкая Балка Запорожской области.

Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Мостки Луганской Народной Республики, Мелитополь Запорожской области, Амвросиевка, Дебальцево Донецкой Народной Республики, а также реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Покровка Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Лучшие враги». Художественный сериал, 13 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Владимир Путин: люди своё благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, доллар США слабеет к основным валютам-PRO Энергетику (18+)Бюджет 2023: средства на улучшение качества воды и организацию индивидуальных теплопунктов в проекте основного закона заложены-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика