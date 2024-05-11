В районе Долины Славы проходит традиционное патриотическое мероприятие «Молодёжь Мурманска – потомки солдат Великой Победы»

Слёт проходит с 10 по 12 мая и посвящён 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье и памяти Льва Васильевича Журина.

Принимают участие 7 команд: 2 команды от Мурманского индустриального колледжа, 2 команды от военно-патриотического клуба «Рать», одна команда десантного военно-патриотического клуба «Витязь», а также команда рабочей молодёжи и сборная команда Мурманского городского студенческого совета (Мурманский педагогический колледж, Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский технологический колледж сервиса, Уральский региональный колледж, Мурманский арктический университет).

Участники проведут это время в походных условиях, будут учиться ставить палатку и готовить пищу на костре, а также возложат цветы к памятникам Великой Отечественной войны.

Определение победителя будет проходить на основе разнообразной конкурсной программы, сообщает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27341&page=1