В районе дома № 11 по ул. Павлова в Мурманске появится светофор

В администрации Мурманска сообщили о планировании работ по устройству светофорного объекта и монтажу светильников на светофорных стойках для дополнительного освещения пешеходного перехода в районе д. №11 по ул. Академика Павлова. Ранее представители ОНФ направили обращение в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона с просьбой рассмотреть возможность принятия мер для обеспечения безопасного и комфортного движения транспорта и пешеходов на этом участке.

Общественники отметили: два наземных пешеходных перехода, обустроенные здесь, не обеспечены с нечётной стороны осветительными приборами, в то время как они и подъезды к ним должны быть обустроены стационарным электрическим освещением. Согласно действующим нормативно-правовым актам, протяженность освещаемых подъездов к пешеходным переходам должна быть не менее 50 м при установленной скорости движения 40 км/ч , 75 м при установленной скорости движения 60 км/ч .

«В первый год реализации в Заполярье национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети, один из которых – автодорога общего пользования местного значения ул. Академика Павлова (от Кирова до Радищева) с тротуарами. Однако заключенный гражданско-правовой договор не предусматривал выполнения работ по устройству утилитарного наружного освещения. Кроме того, на этом участке оборудован остановочный пункт общественного транспорта, который также не обеспечен осветительными приборами», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

В ответ на обращение в администрации Мурманска сообщили о том, что в настоящее время в рамках модернизации сетей наружного освещения рассматривается вопрос о проведении их паспортизации с уточнением уровня освещенности. По результатам будут определены участки с недостаточной освещенностью и приняты соответствующие меры.