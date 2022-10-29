В районе дрейфа ЛСП «Северный полюс» наступила полярная ночь. А в Мурманскую область активный циклон принёс осадки и порывистый ветер

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, солнце уже не поднимается над горизонтом. На широте выше 80-го градуса она продлится до 20-х чисел февраля 2023 года, а на Северном полюсе до середины марта.

А в Мурманск полярная ночь придёт только 2 декабря, так что жители Кольского полуострова ещё смогут порадоваться редкими и короткими солнечными днями.

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона расположенного над центральными и южными районами Баренцева моря. Прохождение циклона будет сопровождаться выпадением значительных осадков, порывистым ветром. Преобладающая температура воздуха от -3 до +2 градусов, с понижением в ночные часы 31 октября в отдельных районах до -13 градусов.

30 октября будет облачная, днём с прояснениями погода. Ночью осадки, местами сильные. Днём в отдельных районах снег. Ветер северо-западный ночью сильный, днём умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.

Фото Александра Зубкова, ААНИИ.