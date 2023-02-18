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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.23 09:00

В районе города Херсон и н.п. Высшетарасовка Днепропетровской области ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ

На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 17 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «16 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами.

Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твёрдого ракетного топлива.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении в результате огневого поражения противника группировкой войск «Центр» в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены около 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».

На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось огневое поражение украинским подразделениям в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Ольговское и Магдалиновка Запорожской области.

Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Угледар уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», а также одна установка реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, в районе города Херсон и населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106-ти районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Никольское Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Голиково, Преображенное, Куземовка, Площанка Луганской Народной Республики, Орлинское, Володино и Александровка Донецкой Народной Республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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