Общие потери противника на Донецком направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наёмников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 17 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражён.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области. В районах населённых пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики отражено две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Уничтожены свыше тридцати украинских военнослужащих и один танк. Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населённых пунктов Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ. В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики. Авиацией в районе города Артемовск за сутки совершено семь самол ётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи. Общие потери противника на Донецком направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наёмников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Ступочки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Павловка, Шевченко, Червоное, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронеавтомобиля, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражено 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112-ти районах.

В районе города Херсон поражён пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ.

В районе населённого пункта Преображенка Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

В районе острова Великий Херсонской области поражён наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чубаревка, Инженерное, Работино Запорожской области, Великий Выселок, Неждановка Харьковской области, Донецк, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Новодружеск, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, а также Новая Каховка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil