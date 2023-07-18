В районе города Краматорск ДНР уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы «Лиман»

В ходе боевых действий на Донецком направлении уничтожены до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 17 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены тринадцать атак противника в районах населённых пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Краматорск и Водяное Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожены до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Д-30».

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённых пунктов Урожайное и Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск поражены скопления живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Марфополь, Новоселовка, Щербаки и Пятихатки Запорожской области. В районе населённого пункта Чаривное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника на данных направлениях составили до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, три гаубицы «МСТА-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30». Кроме того, в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 35 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Д-20», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 68-ми районах

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы «Лиман».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Залиман, Площанка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Водяное, Никольское Донецкой Народной Республики, Ремовка, Любимовка Запорожской области и Корсунка Херсонской области».

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