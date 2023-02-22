В районе города Краматорск ДНР уничтожено две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США и склад боеприпасов ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 21 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США.

На Донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжёлых огнемётных систем и огня артиллерии продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск.

Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США и склад боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики.

В результате поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

Также, в районе населённого пункта Угледар поражён склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожена самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика» и в районе населённого пункта Томина Балка Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражено 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лиман Второй, Таволжанка, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области.

Кроме того, сбито два реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У» в районах населённых пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области».

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