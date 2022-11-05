В районе города Николаев ракетным ударом ВС РФ поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников

Огнём российской артиллерии и армейской авиации противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожены более 110-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».

Министерство обороны Российской Федерации 4 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Огнём российской артиллерии и армейской авиации противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожены более 110-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».

На Красно-Лиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60-ти ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Невельское, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирное Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников.

Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и три реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области».

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