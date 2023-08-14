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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.23 09:00

В районе города Орехов Запорожской области поражён передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 13 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при непрерывной поддержке огнём артиллерии успешно отражено шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й «егерской» бригады ВСУ юго-восточнее населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В результате боев уничтожены до 80 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии отражена атака противника юго-западнее населённого пункта Успеновка Запорожской области. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Яблоневое и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137-ми районах. Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражён передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ.

В районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражено: пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Трудовское, Горловка Донецкой Народной Республики, Чапаевка и Очереватое Запорожской области».

 

Фото: https://vk.com/mil

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