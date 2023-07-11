В районе города Орехов Запорожской области поражён пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ

На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населённых пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожены до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 10 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение прошедших суток вооружённые силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населённых пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожены до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля.

Также, в районе города Торецк Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики.

Отражены атаки противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

За сутки уничтожены до 85 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены атаки противника в районах населённых пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Работино Запорожской области.

В районе населённого пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях составили до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области.

Успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Потери противника составили более 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.

В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

Также, в районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200. Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка ДНР, Новокраснянка и Сватово ЛНР».

Фото и видео: https://vk.com/mil