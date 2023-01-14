В районе города Соледара ВС РФ были уничтожены более семисот украинских военнослужащих и свыше трёхсот единиц вооружения ВСУ

В районе города Запорожье и в районе населённого пункта Ясногорка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населённых пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области,

Министерство обороны Российской Федерации 13 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении.

Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котёл» остающиеся в нём подразделения ВСУ.

Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны.

Истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожено три самолета и вертолёт воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.

Коме того, боевыми расчётами средств ПВО группировки российских войск в районе Соледара сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.

В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.

Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА.

Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара были уничтожены более семисот украинских военнослужащих и свыше трёхсот единиц вооружения ВСУ.

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения противника подразделениями морской пехоты Балтийского флота в районе населённых пунктов Полтавка и Успеновка Донецкой Народной Республики уничтожены более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражено 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105-ти районах.

В районе города Запорожье и в районе населённого пункта Ясногорка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населённых пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области,

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено: боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» и две пусковые установки РСЗО «Град» в районах населённых пунктов Красный Лиман и Северск Донецкой Народной Республики; самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и три самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районах населённых пунктов Гуляй Поле и города Орехов Запорожской области. Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Выемка и Дылеевка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики и Змиевка Луганской Народной Республики.

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