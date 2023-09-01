В районе города Угледар ДНР уничтожено два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ

За сутки на Донецком направлении потери противника на данном направлении составили до 365 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населённого пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 31 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Также в районе населённого пункта Петровское Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника на данном направлении составили до 365 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населённого пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также три гаубицы Д-30. Кроме того, в районе города Орехов поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие М119 производства США. В районе города Угледар Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

В районе населённого пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах.

В районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200.

Также в районе города Угледар и населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики поражены: пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», две управляемые авиабомбы «JDAM» и две противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США. Кроме того, за сутки уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе Ту-141 «Стриж», в районах населённых пунктов Ковалевка, Голиково Луганской Народной Республики, Соледар, Благодатное Донецкой Народной Республики, Мирное, Новоукраинка, Токмак Запорожской области и Обрывка Херсонской области».

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