На Донецком направлении в ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 19 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства. Кроме того, в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Также, в районе населённого пункта Ивановское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении в районе населённого пункта Тимковка Харьковской области ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 45-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве.

В районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожены до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада: 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Николаевка, Змиевка Луганской Народной Республики, Старая Збурьевка Херсонской области и Великий Выселок Харьковской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil